Суд в Иваново приговорил женщину к лишению свободы за уклонение от возмещения расходов на содержание детей

Фигурантка за это ранее уже была дважды судима, однако выводов не сделала.
«Будучи трудоустроенной оператором машинного доения в одну из сельхозорганизаций района, женщина решила уклониться от своих обязательств. Она скрылась, выехав на территорию Российской Федерации. Четыре года правоохранительные органы осуществляли разыскные мероприятия. После возвращения в Беларусь обязанное лицо было задержано и заключено под стражу», — рассказали в прокуратуре.
За это время у женщины образовалось 1089 прогулов, а долг перед государством превысил Br50 тыс. Деньги ей придется возместить.
Суд Ивановского района признал фигурантку виновной по ч.3 ст. 174 УК. Ей назначено наказание в виде лишения свободы на срок один год и семь месяцев. Также к обвиняемой применено принудительное лечение от хронического алкоголизма.
Приговор в законную силу не вступил. Он может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.