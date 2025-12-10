Ричмонд
Суд в Иваново приговорил женщину к лишению свободы за уклонение от возмещения расходов на содержание детей

10 декабря, Брест /Корр. БЕЛТА/. Прокуратура Ивановского района поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении 36-летней женщины за уклонение от возмещения расходов на содержание детей, находящихся на государственном обеспечении. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на службу информации прокуратуры Брестской области.

Источник: БЕЛТА

Фигурантка за это ранее уже была дважды судима, однако выводов не сделала.

«Будучи трудоустроенной оператором машинного доения в одну из сельхозорганизаций района, женщина решила уклониться от своих обязательств. Она скрылась, выехав на территорию Российской Федерации. Четыре года правоохранительные органы осуществляли разыскные мероприятия. После возвращения в Беларусь обязанное лицо было задержано и заключено под стражу», — рассказали в прокуратуре.

За это время у женщины образовалось 1089 прогулов, а долг перед государством превысил Br50 тыс. Деньги ей придется возместить.

Суд Ивановского района признал фигурантку виновной по ч.3 ст. 174 УК. Ей назначено наказание в виде лишения свободы на срок один год и семь месяцев. Также к обвиняемой применено принудительное лечение от хронического алкоголизма.

Приговор в законную силу не вступил. Он может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.