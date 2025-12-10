Ричмонд
В Башкирии с 1 января повысится зарплата для работников коммерческих организаций

Минимальная оплата труда для внебюджетников в Башкирии вырастет в новом году.

Источник: Комсомольская правда

В Башкирии с 1 января 2026 года увеличится минимальный размер оплаты труда для сотрудников, работающих в коммерческих организациях. Это связано с продлением действия дополнительного соглашения, заключенного между профсоюзами, работодателями и правительством республики еще в декабре 2022 года. В августе текущего года стороны договорились о его продлении до 31 января 2028 года.

Данное соглашение устанавливает для региона специальный повышающий коэффициент в размере 5,7% к федеральному МРОТ. Этот повышенный минимум зарплаты обязаны соблюдать все коммерческие компании, которые вовремя не представили в Министерство труда республики письменный и обоснованный отказ от присоединения к соглашению. Такой отказ нужно было подать в течение месяца после публикации документа, то есть еще в январе 2023 года.

Напомним, что с начала 2026 года федеральный МРОТ составит 27 093 рубля. В Башкирии к этой сумме применяется стандартный районный коэффициент в 15%, в результате чего минимальная зарплата в регионе до вычета НДФЛ будет равна 31 156 рублей 95 копейкам. Если же учесть и специальный повышающий коэффициент в 5,7%, установленный соглашением для внебюджетного сектора, то итоговая сумма минимального дохода достигнет 32 932 рублей 90 копеек.

