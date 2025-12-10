В Башкирии с 1 января повысится зарплата для работников коммерческих организаций

Данное соглашение устанавливает для региона специальный повышающий коэффициент в размере 5,7% к федеральному МРОТ. Этот повышенный минимум зарплаты обязаны соблюдать все коммерческие компании, которые вовремя не представили в Министерство труда республики письменный и обоснованный отказ от присоединения к соглашению. Такой отказ нужно было подать в течение месяца после публикации документа, то есть еще в январе 2023 года.