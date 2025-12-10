В Краснодаре судят экс-замминистра образования Кубани

По данным следствия, сумма взятки составила 1 млн руб. На первом слушании 10 декабря прокуратура зачитала обвинительное заключение, передает корреспондент «Ъ-Кубань» из зала суда. По версии следствия, Оксана Грушко использовала служебное положение для личного обогащения. Она обеспечила победу в конкурсе и заключение государственных контрактов на пошив и поставку текстильной продукции для школ № 102 и № 104 в Краснодаре. Речь идет о шторах и крепежных механизмах к ним. Общая сумма поставок составила 18,5 млн руб.