В Тольятти два человека пострадали в ДТП с фурой и легковушкой

В Тольятти водитель и пассажир легковушки попали в больницу после аварии с большегрузом.

Источник: ГУ МВД Самарской области

В среду, 10 декабря, около 15:40 в Тольятти на улице Транспортной возле дома № 21Б большегруз врезался в легковой автомобиль, двое человек госпитализированы, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

«Водитель большегруза при выполнении разворота не уступил дорогу Datsun, в результате чего транспортные средства столкнулись», — рассказали сотрудники.

Водитель и пассажир легковушки были доставлены в больницу. Сотрудники полиции продолжают работать на месте происшествия и устанавливать все обстоятельства аварии.