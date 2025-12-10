В Тольятти два человека пострадали в ДТП с фурой и легковушкой

В среду, 10 декабря, около 15:40 в Тольятти на улице Транспортной возле дома № 21Б большегруз врезался в легковой автомобиль, двое человек госпитализированы, сообщает ГУ МВД по Самарской области.
«Водитель большегруза при выполнении разворота не уступил дорогу Datsun, в результате чего транспортные средства столкнулись», — рассказали сотрудники.
Водитель и пассажир легковушки были доставлены в больницу. Сотрудники полиции продолжают работать на месте происшествия и устанавливать все обстоятельства аварии.