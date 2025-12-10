Ричмонд
В Вологодской области в ДТП с грузовиком погибли три человека

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Три человека погибли, один пострадал в результате столкновения автомобиля Mitsubishi ASX с грузовиком на 69-м км автодороги А-114 Вологда — Тихвин — Р-21 «Кола» на территории Шекснинского округа Вологодской области. Легковую машину при обгоне вынесло на встречную полосу, где произошло столкновение, сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

Источник: РИА "Новости"

«По предварительной информации, водитель, мужчина 1987 года рождения, управляя автомобилем Mitsubishi ASX, не справился с управлением, допустил занос транспортного средства, в результате автомобиль вынесло на полосу встречного движения, где произошло его столкновение с грузовиком Freightliner под управлением мужчины 1978 года рождения. В результате ДТП погибли водитель Mitsubishi и двое его пассажиров: мужчина 1987 года рождения и женщина 1995 г. р.», — говорится в сообщении.

По данным УМВД, водитель грузового автомобиля самостоятельно обратился за медицинской помощью, ему назначено амбулаторное лечение. Полицейские выясняют обстоятельства произошедшего.