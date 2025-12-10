В Вологодской области в ДТП с грузовиком погибли три человека

«По предварительной информации, водитель, мужчина 1987 года рождения, управляя автомобилем Mitsubishi ASX, не справился с управлением, допустил занос транспортного средства, в результате автомобиль вынесло на полосу встречного движения, где произошло его столкновение с грузовиком Freightliner под управлением мужчины 1978 года рождения. В результате ДТП погибли водитель Mitsubishi и двое его пассажиров: мужчина 1987 года рождения и женщина 1995 г. р.», — говорится в сообщении.