Пакетики чая с марихуаной нашли в автомобиле на белорусско-латвийской границе

На белорусско-латвийской границе во время досмотра автомобиля под управлением гражданки России сотрудников таможни обратили внимание на картонную запечатанную упаковку травяного чая с надписью RELAX SU KANAPIU LAPAIS. В составе напитка были указаны листья и соцветия конопли. Данный товар вызвал подозрение в законности его перемещения. Упаковка была изъята и направлена в Новополоцкий межрайонный отдел ГКСЭ для проведения судебной экспертизы.
По ее результатам установлено, что чайные смеси в фильтр-пакетиках среди других компонентов содержат марихуану — вещество, которое согласно Республиканскому перечню наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих государственному контролю в Республике Беларусь, является опасным наркотическим средством. Потребление такого чая может вызвать наркотическое опьянение. За его перевозку, приобретение, хранение в Республике Беларусь установлена уголовная ответственность.
По данному факту Витебской таможней проводится проверка.