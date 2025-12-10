Пакетики чая с марихуаной нашли в автомобиле на белорусско-латвийской границе

На белорусско-латвийской границе во время досмотра автомобиля под управлением гражданки России сотрудников таможни обратили внимание на картонную запечатанную упаковку травяного чая с надписью RELAX SU KANAPIU LAPAIS. В составе напитка были указаны листья и соцветия конопли. Данный товар вызвал подозрение в законности его перемещения. Упаковка была изъята и направлена в Новополоцкий межрайонный отдел ГКСЭ для проведения судебной экспертизы.