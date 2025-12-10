Ричмонд
+2°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Третья детская фольклориада пройдет в Башкирии в Год единства народов России

В 2026 году в Башкирии состоится всероссийский детский фольклорный форум.

Источник: Комсомольская правда

2026 год в России официально объявлен Годом единства народов. Глава Башкирии Радий Хабиров, выступая на заседании регионального Совета по развитию культуры, отметил, что эта тема особенно актуальна для республики, где в мире и согласии проживает более ста разных народностей. Он подчеркнул, что именно единство является основой для развития многонациональной культуры и всех достижений региона.

Радий Хабиров сообщил, что в рамках этого тематического года Башкирии доверено провести третью Всероссийскую детскую фольклориаду. Он выразил благодарность федеральному Министерству культуры за оказанное доверие.

Также глава республики дал поручение правительству региона обеспечить качественную подготовку и проведение этого значимого культурного форума.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.