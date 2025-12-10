Третья детская фольклориада пройдет в Башкирии в Год единства народов России

2026 год в России официально объявлен Годом единства народов. Глава Башкирии Радий Хабиров, выступая на заседании регионального Совета по развитию культуры, отметил, что эта тема особенно актуальна для республики, где в мире и согласии проживает более ста разных народностей. Он подчеркнул, что именно единство является основой для развития многонациональной культуры и всех достижений региона.