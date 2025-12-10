Ричмонд
Коломойский* заявил о попытке покушения на Миндича

МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Украинский олигарх Игорь Коломойский* заявил, что на соратника Владимира Зеленского, основного фигуранта дела о коррупции в энергетике Тимура Миндича в конце ноября в Израиле была совершена попытка покушения, подозреваемых задержали.

«Вы уже новости знаете про Миндича? Покушение на него было 28 числа, попытка покушения. В Израиле. Не состоялась. Преступники арестованы. Ранили домработницу», — сказал Коломойский* во время заседания по делу против него, трансляцию заседания вел украинский телеканал «5 канал».

НАБУ сообщило 10 ноября, что проводит масштабную спецоперацию в сфере энергетики, и опубликовало фото с сумками, набитыми пачками иностранной валюты, найденными в ходе операции. Депутат Рады Ярослав Железняк сообщил, что НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики и бывшего тогда министром юстиции Германа Галущенко, а также в компании «Энергоатом». Издание «Украинская правда» сообщало, что сотрудники НАБУ также пришли с обысками к бизнесмену и соратнику Зеленского Миндичу, который, как оказалось, успел покинуть Украину.

Позднее ведомство опубликовало фрагменты аудиозаписей по делу о коррупции в сфере энергетики, в которых фигурируют некие лица, которых в ведомстве обозначают как «Тенора», «Рокета» и «Карлсона». По данным Железняка, «Карлсон» — это Миндич, «Тенор» — представитель «Энергоатома» Дмитрий Басов, «Рокет» — советник экс-министра энергетики Галущенко Игорь Миронюк.

НАБУ 11 ноября предъявило обвинение семи участникам преступной организации, причастной к коррупции в сфере энергетики, в том числе Миндичу. Фигурантом дела также оказался бывший вице-премьер Украины Алексей Чернышов. Верховная рада 19 ноября уволила фигурирующего в деле Галущенко с поста министра юстиции, а Светлану Гринчук — с должности министра энергетики.

* внесен в России в перечень террористов и экстремистов

