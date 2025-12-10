Ричмонд
В Ростовской области за финансирование терроризма задержали иностранца

На Дону иностранца заподозрили в том, что он в течение длительного времени спонсировал терроризм.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области силовики вышли на след и задержали 40-летнего мужчину, который приехал на Дон из Центральной Азии. Сотрудники ФСБ заподозрили его в том, что на протяжении длительного времени он переводил деньги организации, признанной в России террористической.

Дома у мужчины провели обыск. Во время следственных мероприятий были найдены и изъяты банковская карта, использовавшаяся для перевода, а также экстремистская литература.

— В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье «Содействие террористической деятельности». Ведётся следствие, — рассказали в областной ФСБ.

Если дело дойдет до суда и вину задержанного докажут, ему будет грозить до 20 лет лишения свободы.

