В Ростовской области за финансирование терроризма задержали иностранца

В Ростовской области силовики вышли на след и задержали 40-летнего мужчину, который приехал на Дон из Центральной Азии. Сотрудники ФСБ заподозрили его в том, что на протяжении длительного времени он переводил деньги организации, признанной в России террористической.
Дома у мужчины провели обыск. Во время следственных мероприятий были найдены и изъяты банковская карта, использовавшаяся для перевода, а также экстремистская литература.
— В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье «Содействие террористической деятельности». Ведётся следствие, — рассказали в областной ФСБ.
Если дело дойдет до суда и вину задержанного докажут, ему будет грозить до 20 лет лишения свободы.
