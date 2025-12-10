Ричмонд
В Башкирии тренеры ежегодно будут получать по миллиону рублей

В Башкирии стартует программа «Земский тренер».

Источник: Комсомольская правда

Башкирия присоединилась к федеральному проекту «Земский тренер», направленному на поддержку спортивных специалистов в небольших городах и сельской местности. Об этом на заседании правительства республики сообщил заместитель министра спорта региона Сергей Алопин.

Так, ежегодно 22 тренера-преподавателя будут получать единовременную выплату в размере одного миллиона рублей. На эти цели из федерального бюджета выделено 57,3 миллиона рублей.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.