В Башкирии тренеры ежегодно будут получать по миллиону рублей

Башкирия присоединилась к федеральному проекту «Земский тренер», направленному на поддержку спортивных специалистов в небольших городах и сельской местности. Об этом на заседании правительства республики сообщил заместитель министра спорта региона Сергей Алопин.
Так, ежегодно 22 тренера-преподавателя будут получать единовременную выплату в размере одного миллиона рублей. На эти цели из федерального бюджета выделено 57,3 миллиона рублей.
