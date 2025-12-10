Ричмонд
+2°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Полиция Израиля ничего не знает о покушении на Миндича

ТЕЛЬ-АВИВ, 10 декабря. /ТАСС/. Израильские полицейские не располагают информацией о предполагаемом покушении на совладельца студии «Квартал 95» Тимура Миндича, которого называют другом и «кошельком» Владимира Зеленского. Об этом сообщил ТАСС официальный представитель израильской полиции Михаэль Зингерман.

Источник: РИА "Новости"

«Нам ничего не известно об этом», — ответил он на соответствующий вопрос.

Ранее украинский бизнесмен Игорь Коломойский (внесен в РФ в перечень экстремистов и террористов) заявил в зале суда, что на скрывшегося в Израиле Миндича 28 ноября было совершено покушение. По его словам, «была попытка покушения», а «преступники были арестованы».

10 ноября антикоррупционные органы Украины объявили о проведении масштабной операции под названием «Мидас» по раскрытию крупной коррупционной схемы в энергетике. Во главе схемы оказался Миндич. У него, у главы Минюста Германа Галущенко, которого позже отправили в отставку, а также в компании «Энергоатом» прошли обыски. По данным следствия, участники преступной схемы отмыли не менее $100 млн. В тот же день Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) начало публиковать фрагменты записей разговоров в квартире Миндича, в которых обсуждались коррупционные схемы. Всего имеется 1 тыс. часов аудиозаписей.

11 ноября НАБУ предъявило первые обвинения, в том числе Миндичу как руководителю преступной организации, а также бывшему вице-премьеру, экс-министру национального единства Алексею Чернышову, который приходится Зеленскому другом и кумом. Сам Миндич выехал с Украины за несколько часов до обысков.

Узнать больше по теме
Кто такой Тимур Миндич и что известно о коррупционном скандале в окружении Зеленского
Тимур Миндич, замешанный в громком коррупционном скандале на Украине, оказался близким другом и бизнес-партнером Владимира Зеленского. Совладелец фирмы «Квартал 95» уже покинул Украину. Больше о Тимуре Миндиче, которого называют «кошельком» Владимира Зеленского — в этом материале.
Читать дальше