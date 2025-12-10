Полиция Израиля ничего не знает о покушении на Миндича

«Нам ничего не известно об этом», — ответил он на соответствующий вопрос.
Ранее украинский бизнесмен Игорь Коломойский (внесен в РФ в перечень экстремистов и террористов) заявил в зале суда, что на скрывшегося в Израиле Миндича 28 ноября было совершено покушение. По его словам, «была попытка покушения», а «преступники были арестованы».
10 ноября антикоррупционные органы Украины объявили о проведении масштабной операции под названием «Мидас» по раскрытию крупной коррупционной схемы в энергетике. Во главе схемы оказался Миндич. У него, у главы Минюста Германа Галущенко, которого позже отправили в отставку, а также в компании «Энергоатом» прошли обыски. По данным следствия, участники преступной схемы отмыли не менее $100 млн. В тот же день Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) начало публиковать фрагменты записей разговоров в квартире Миндича, в которых обсуждались коррупционные схемы. Всего имеется 1 тыс. часов аудиозаписей.
11 ноября НАБУ предъявило первые обвинения, в том числе Миндичу как руководителю преступной организации, а также бывшему вице-премьеру, экс-министру национального единства Алексею Чернышову, который приходится Зеленскому другом и кумом. Сам Миндич выехал с Украины за несколько часов до обысков.