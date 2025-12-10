В Ростовской области в СИЗО умер мужчина

В Новочеркасске Ростовской области 9 декабря в следственном изоляторе скончался мужчина. По словам источника издания, дончанин был задержан по подозрению в совершении экономического преступления. Предварительно установлено, что 66-летний пенсионер имел проблемы со здоровьем.
— Сотруднику дежурной службы поступил вызов о том, что в камере обвиняемому стало плохо и ему требуется медицинская помощь, — рассказали в донском ГУФСИН.
Дежурный фельдшер медицинской части сразу же начал оказывать первую помощь и даже попытался реанимировать мужчину. Позже прибывшие врачи скорой помощи также пытались спасти человека, но так и не смогли это сделать.
— По данному факту в ГУФСИН России по Ростовской области начата проверка, материалы будут направлены в следственные органы для принятия процессуального решения, — сказали в профильном ведомстве.
