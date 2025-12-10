Подъем на шихан Торатау закрыли для туристов до весны

Геопарк «Торатау» закрыл для посещения лестницу, ведущую на вершину шихана. Такое решение связано с наступлением зимы. Из-за особенностей местных ветров ступени постоянно заносит снегом, а на поверхности образуется опасный ледяной наст, что делает подъем небезопасным.
На этот период также приостановлено проведение организованных экскурсий с гидом на вершину горы. Администрация геопарка настоятельно рекомендует туристам не пытаться подниматься самостоятельно и дождаться более подходящих погодных условий, которые наступят весной.
