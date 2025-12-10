В Уфе два подростка рухнули в лифте

Как рассказали в МЧС по Башкирии, лифт с двумя детьми провалился в шахту, остановившись ниже уровня первого этажа, а обстановка усугубилась тем, что при падении кабина лифта повредила трубу с горячей водой. В результате внутрь начал поступать горячий пар.