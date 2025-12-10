Ричмонд
+2°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Уфе два подростка рухнули в лифте

Спасатели в Башкирии эвакуировали двух подростков из аварийного лифта.

Источник: Комсомольская правда

В многоквартирном доме на Ахметова в Уфе двое подростков застряли в лифте. Ситуация осложнялась тем, что внутри лифта прорвало трубу.

Как рассказали в МЧС по Башкирии, лифт с двумя детьми провалился в шахту, остановившись ниже уровня первого этажа, а обстановка усугубилась тем, что при падении кабина лифта повредила трубу с горячей водой. В результате внутрь начал поступать горячий пар.

На место экстренно прибыли спасатели, которые спасли двоих 15-летних школьников. Их удалось благополучно извлечь из аварийной кабины и передать медикам. К счастью, их жизни и здоровью ничего не угрожало, и после осмотра ребята смогли отправиться домой.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.