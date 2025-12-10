В Уфе два подростка рухнули в лифте

В многоквартирном доме на Ахметова в Уфе двое подростков застряли в лифте. Ситуация осложнялась тем, что внутри лифта прорвало трубу.
Как рассказали в МЧС по Башкирии, лифт с двумя детьми провалился в шахту, остановившись ниже уровня первого этажа, а обстановка усугубилась тем, что при падении кабина лифта повредила трубу с горячей водой. В результате внутрь начал поступать горячий пар.
На место экстренно прибыли спасатели, которые спасли двоих 15-летних школьников. Их удалось благополучно извлечь из аварийной кабины и передать медикам. К счастью, их жизни и здоровью ничего не угрожало, и после осмотра ребята смогли отправиться домой.
