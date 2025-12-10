В ДНР боевику ВСУ дали пожизненное за расправу над плененными россиянами

Согласно материалам дела, 10 июня 2025 года солдат ВСУ обнаружил в лесу двух российских военных. Испытывая злобу и ненависть к военнопленным из-за их высказываний «русские придут», «Слава России» и их поддержки специальной военной операции (СВО), он выстрелил в область жизненно важных органов. Полученные ранения оказались смертельными.