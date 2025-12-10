Ричмонд
+2°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В ДНР боевику ВСУ дали пожизненное за расправу над плененными россиянами

Солдат ВСУ застрелил российских пленных за слова «Слава России».

Источник: Аргументы и факты

В Донецкой Народной Республике украинского боевика приговорили к пожизненному заключению за убийство взятых в плен российских солдат. Об этом сообщила объединенная пресс-служба Верховного суда ДНР в Telegram-канале.

Согласно материалам дела, 10 июня 2025 года солдат ВСУ обнаружил в лесу двух российских военных. Испытывая злобу и ненависть к военнопленным из-за их высказываний «русские придут», «Слава России» и их поддержки специальной военной операции (СВО), он выстрелил в область жизненно важных органов. Полученные ранения оказались смертельными.

Подсудимый был признан виновным в совершении особо тяжких преступлений, и суд приговорил его к пожизненному отбыванию наказания в исправительной колонии. Судебное разбирательство проходило за закрытыми дверями.

Ранее сообщалось, что двоих командиров ВСУ приговорили к пожизненному за атаку на пляж Курска.