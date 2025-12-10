Ричмонд
Работу мобильного интернета временно ограничили в Смоленской области

В Смоленской области временно ограничен доступ к мобильному интернету из-за угрозы атак беспилотников. Об этом в среду, 10 декабря, сообщил губернатор региона Василий Анохин.

— Эта мера принята исключительно в целях обеспечения безопасности людей и сохранения объектов инфраструктуры. Прошу отнестись с пониманием к данному решению. Оно принято на неопределенный срок и является необходимостью с учетом текущей обстановки, — говорится в публикации в его Telegram-канале.

Губернатор подчеркнул важность соблюдения мер безопасности, включая немедленное уведомление спецслужб при обнаружении частей беспилотников. Он также напомнил о запрете на распространение информации о последствиях использования БПЛА, работе систем противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы, а также о местах охраны объектов топливно-энергетического комплекса.

Всего за последнюю ночь силы противовоздушной обороны сбили 20 беспилотников Вооруженных сил Украины над несколькими регионами России.

