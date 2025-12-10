Ричмонд
+2°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Гособвинение завершило представление доказательств по делу о теракте в «Крокусе»

Гособвинение завершило представление доказательств по делу о теракте в «Крокус Сити Холле». Об этом в среду, 10 декабря, сообщил один из адвокатов участников процесса, проходящего на выездном заседании 2-го Западного окружного военного суда.

Гособвинение завершило представление доказательств по делу о теракте в «Крокус Сити Холле». Об этом в среду, 10 декабря, сообщил один из адвокатов участников процесса, проходящего на выездном заседании 2-го Западного окружного военного суда.

Допрос 19 фигурантов состоится 15 декабря в Верховном суде.

— В следующий понедельник, 15 декабря, суд планирует перейти к допросу 19 подсудимых, — передает слова юриста ТАСС.

22 марта 2025 года прошел ровно год со дня теракта в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл». Трагедия унесла жизни 145 человек. Хронология событий рокового дня и их последствия — в материале «Вечерней Москвы».

В августе стало известно, что исполнителям и соучастникам теракта продлили арест до января. Во время августовского заседания три исполнителя теракта признали свою вину.