Водитель автобуса выслушал приговор за смертельное ДТП на трассе Уфа — Оренбург

Суд в Кумертау вынес приговор 59-летнему водителю автобуса, которого обвиняли в нарушении ПДД, повлекшем смерть двух человек.
Как установил суд, смертельная авария случилась ночью на трассе между Уфой и Оренбургом. Управляя автобусом, мужчина выехал на полосу встречного движения, где врезался в «Опель Астра». В результате столкновения погибли водитель «Опеля» и его пассажир.
Свою вину мужчина признал лишь частично. Суд приговорил его к трем годам лишения свободы, однако эта мера была заменена на принудительные работы на тот же срок. С его заработка в доход государства будут удерживать 10%. Также суд запретил ему садиться за руль на ближайшие два года.
Иски родственников погибших были удовлетворены частично. С виновника аварии взыскали компенсацию морального вреда в размере 1,5 миллиона рублей в пользу каждого из потерпевших.
