Водитель автобуса выслушал приговор за смертельное ДТП на трассе Уфа — Оренбург

Свою вину мужчина признал лишь частично. Суд приговорил его к трем годам лишения свободы, однако эта мера была заменена на принудительные работы на тот же срок. С его заработка в доход государства будут удерживать 10%. Также суд запретил ему садиться за руль на ближайшие два года.