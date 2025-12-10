Более 100 человек эвакуировали с Правобережного рынка в Санкт-Петербурге

Во время ликвидации пожара в среду, 10 декабря, на Правобережном рынке в Санкт-Петербурге спасатели эвакуировали более 100 человек, один из них выпрыгнул со второго этажа здания, чтобы спастись.
Рынок горит на протяжении уже трех часов, на месте возгорания работают свыше 30 пожарных. Огонь смогли локализовать на площади 1500 квадратных метров. На территории рынка взорвались газовые баллоны — хлопки были слышны во всем микрорайоне.
— В 2020 и 2021 годах в помещениях рынка были выявлены нарушения требований пожарной безопасности. А в 2025 году было выдано предостережение владельцам рынка. Причины пожара устанавливаются, — передает Telegram-канал 112.
О пожаре стало известно вечером 10 декабря — он произошел по адресу: Невский район, улица Дыбенко, дом 16. Возгоранию присвоили повышенный ранг сложности. Позднее МЧС сообщило, что площадь возгорания в Правобережном рынке возросла с 300 до 1,5 тысячи квадратных метров.