Премьер Бельгии назвал воровством предложение ЕК изъять активы России

Лидеры стран ЕС ранее единогласно одобрили идею направить замороженные российские активы на обеспечение кредита Украине на сумму до 140 млрд евро. Однако они указали, что сначала нужно прояснить юридические последствия такой схемы. Бельгия, где сосредоточена значительная часть этих средств, требует, чтобы все лидеры ЕС письменно разделили с королевством возможные финансовые и правовые риски.