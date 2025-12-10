«112»: 300-килограммовую женщину госпитализировали с помощью МЧС

В столичной больнице местной жительнице по имени Елена весом 300 килограммов отказали в госпитализации, после того как ее привезли в учреждению с помощью служб МЧС. Женщина жаловалась на сильные боли, у нее диагностировали диабет, гипертонию, панкреатит и другие заболевания. Об этом в среду, 10 декабря, сообщил 112.
По данным журналистов, несколько дней назад состояние женщины ухудшилось, и ее дочь вызвала скорую помощь.
— В столичной больнице на теле пострадавшей были обнаружены глубокие гниющие язвы. Ей провели все необходимые обследования — анализ крови, ЭКГ, УЗИ… и отказали в госпитализации. Пациентка утверждает, что у нее гниют ноги и может начаться гангрена без должного ухода и операционного вмешательства, — говорится в сообщении.
При этом, согласно результатам анализов, оснований для госпитализации нет, передает Telegram-канал.
Депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Павел Крупник предложил наказывать пациентов за злоупотребление медицинской помощью и создание препятствий в работе медицинских работников. По его словам, некоторые пациенты считают вызов скорой помощи привилегией, которая позволяет им вмешиваться в работу врачей.