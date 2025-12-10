«112»: 300-килограммовую женщину госпитализировали с помощью МЧС

В столичной больнице местной жительнице по имени Елена весом 300 килограммов отказали в госпитализации, после того как ее привезли в учреждению с помощью служб МЧС. Женщина жаловалась на сильные боли, у нее диагностировали диабет, гипертонию, панкреатит и другие заболевания. Об этом в среду, 10 декабря, сообщил 112.