СМИ: Вспышку кори выявили в четвертом учебном корпусе МГУ

20 октября химический факультет МГУ перевели на дистанционное обучение из-за возможного случая заражения корью. При этом студентам и сотрудникам университета, у которых есть сведения о двукратной вакцинации против кори или перенесенном ранее заболевании, разрешили посещать занятия очно, а не в удаленном режиме.