Ричмонд
+2°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

СМИ: Вспышку кори выявили в четвертом учебном корпусе МГУ

Случай заражения корью в среду, 10 декабря, обнаружили у студента Высшей школы государственного аудита, которая находится в четвертом учебном корпусе Московского государственного университета (МГУ) на Ленинских горах.

Случай заражения корью в среду, 10 декабря, обнаружили у студента Высшей школы государственного аудита, которая находится в четвертом учебном корпусе Московского государственного университета (МГУ) на Ленинских горах.

— В связи с этим корпус университета закрывают на карантин. Сколько будут действовать ограничения на посещение, неизвестно, — передает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

Пресс-служба МГУ пока не прокомментировала эту информацию.

20 октября химический факультет МГУ перевели на дистанционное обучение из-за возможного случая заражения корью. При этом студентам и сотрудникам университета, у которых есть сведения о двукратной вакцинации против кори или перенесенном ранее заболевании, разрешили посещать занятия очно, а не в удаленном режиме.

4 июня в СМИ появилась информация о том, что в московской Всероссийской академии внешней торговли Министерства экономического развития России обнаружили случай заболевания корью, после чего у студентов и преподавателей начали собирать данные о вакцинации.

19 мая СМИ сообщили, что первый гуманитарный корпус МГУ имени Ломоносова закрыли на карантин в связи с выявлением кори.