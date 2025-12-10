СМИ: Вспышку кори выявили в четвертом учебном корпусе МГУ

Случай заражения корью в среду, 10 декабря, обнаружили у студента Высшей школы государственного аудита, которая находится в четвертом учебном корпусе Московского государственного университета (МГУ) на Ленинских горах.
— В связи с этим корпус университета закрывают на карантин. Сколько будут действовать ограничения на посещение, неизвестно, — передает Telegram-канал «Осторожно, Москва».
Пресс-служба МГУ пока не прокомментировала эту информацию.
20 октября химический факультет МГУ перевели на дистанционное обучение из-за возможного случая заражения корью. При этом студентам и сотрудникам университета, у которых есть сведения о двукратной вакцинации против кори или перенесенном ранее заболевании, разрешили посещать занятия очно, а не в удаленном режиме.
4 июня в СМИ появилась информация о том, что в московской Всероссийской академии внешней торговли Министерства экономического развития России обнаружили случай заболевания корью, после чего у студентов и преподавателей начали собирать данные о вакцинации.
19 мая СМИ сообщили, что первый гуманитарный корпус МГУ имени Ломоносова закрыли на карантин в связи с выявлением кори.