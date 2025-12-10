За неделю в Ростове произошло пять пожаров

С наступлением холодов жители Донской столицы все чаще используют обогреватели, электрокамины и другие приборы. Как показывает статистика, количество бытовых пожаров в этот период традиционно увеличивается.
За прошедшую неделю в городе зарегистрировано 5 возгораний. В четырех случаях причиной ЧП стало неосторожное обращение с огнем, в одном — замыкание электропроводки.
— Некоторые жители частного сектора и дачники используют для обогрева печное отопление и газовые баллоны. Напоминаем, что запрещается хранение баллонов с горючими газами в квартирах и жилых помещениях, на кухнях, путях эвакуации, лестничных клетках, на цокольных и подвальных этажах, на чердаках, балконах, лоджиях и в галереях, — сказали в городской администрации.
А для исключения нарушений в работе электропроводки и электрооборудования необходимо осмотреть розетки на наличие оплавлений и постараться не пользоваться удлинителями, так как они не рассчитаны на большие нагрузки и не могут заменить розетки.
