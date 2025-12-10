Ричмонд
+4°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Над регионами России за пять часов сбили 31 украинский БПЛА

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Российские средства ПВО за пять часов перехватили и уничтожили над регионами РФ 31 украинский БПЛА. Об этом сообщили в Минобороны России.

Источник: AP 2024

«10 декабря текущего года в период с 15:00 мск до 20:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 31 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа: 13 БПЛА — над территорией Брянской области, 11 БПЛА — над территорией Калужской области, пять БПЛА — над территорией Республики Крым и по одному БПЛА — над территориями Тульской области Московского региона», — говорится в сообщении.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше