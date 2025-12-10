Над регионами России за пять часов сбили 31 украинский БПЛА

«10 декабря текущего года в период с 15:00 мск до 20:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 31 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа: 13 БПЛА — над территорией Брянской области, 11 БПЛА — над территорией Калужской области, пять БПЛА — над территорией Республики Крым и по одному БПЛА — над территориями Тульской области Московского региона», — говорится в сообщении.
