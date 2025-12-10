В Таганроге увеличилось число окон, которые нужно заменить после атаки БПЛА

В Таганроге Ростовской области продолжают устранять последствия массированной атаки БПЛА, которая случилась в ночь на 25 ноября.
— Восстановление окон, поврежденных в результате вражеских атак — главная тема каждого дня, — сказала глава города Светлана Камбулова.
Она пояснила, что по результатам обследования количество поврежденных окон, требующих замены, увеличилось до 665. Пока восстановили 283 оконных блока и 15 балконов.
Также практически завершили прием заявлений от людей на получение помощи. Документы оформили 7532 горожанина.
— В квартирах и домах, получивших повреждения, зарегистрировано 798 человек, — пояснила Светлана Камбулова.
