В Таганроге увеличилось число окон, которые нужно заменить после атаки БПЛА

В Таганроге в поврежденных домах и квартирах зарегистрированы почти 800 человек.

Источник: Комсомольская правда

В Таганроге Ростовской области продолжают устранять последствия массированной атаки БПЛА, которая случилась в ночь на 25 ноября.

— Восстановление окон, поврежденных в результате вражеских атак — главная тема каждого дня, — сказала глава города Светлана Камбулова.

Она пояснила, что по результатам обследования количество поврежденных окон, требующих замены, увеличилось до 665. Пока восстановили 283 оконных блока и 15 балконов.

Также практически завершили прием заявлений от людей на получение помощи. Документы оформили 7532 горожанина.

— В квартирах и домах, получивших повреждения, зарегистрировано 798 человек, — пояснила Светлана Камбулова.

