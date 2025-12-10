Минобороны РФ: ПВО сбила 31 беспилотник ВСУ над Россией за пять часов

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) в период с 15:00 по 20:00 по Москве сбили 31 беспилотник Вооруженных сил Украины над территорией страны. Об этом в среду, 10 декабря, сообщила пресс-служба Министерства обороны РФ.
— В период с 15.00 до 20.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 31 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа, — говорится в ведомственном Telegram-канале.
Из них: 13 — над территорией Брянской области, 11 — над территорией Калужской области, пять — над территорией Республики Крым, и по одном над Тульской областью и Московским регионом.
Регионы также работают над защитой населения от атак. Вечером того же дня стало известно, что в Смоленской области был временно ограничен доступ к мобильному интернету из-за угрозы ударов со стороны ВСУ. Губернатор региона Василий Анохин подчеркнул важность соблюдения мер безопасности, включая немедленное уведомление спецслужб при обнаружении частей беспилотников.
Всего за последнюю ночь силы противовоздушной обороны сбили 20 беспилотников Вооруженных сил Украины над несколькими регионами России.