Минобороны РФ: ПВО сбила 31 беспилотник ВСУ над Россией за пять часов

Регионы также работают над защитой населения от атак. Вечером того же дня стало известно, что в Смоленской области был временно ограничен доступ к мобильному интернету из-за угрозы ударов со стороны ВСУ. Губернатор региона Василий Анохин подчеркнул важность соблюдения мер безопасности, включая немедленное уведомление спецслужб при обнаружении частей беспилотников.