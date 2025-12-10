Дело бывшего мэра Болдурешт, который насмерть сбил 14-летнего ребенка в Молдове: Соучастник Никанора Чокинэ не признает прежние показания в суде и отказался давать новые

Бывший мэр села Болдурешты Ниспоренского района Никанор Чокинэ, обвиняемый в смертельном наезде на 14-летнего ребёнка и побеге с места происшествия, вновь не явился на заседание суда. Зато в суде Кишинёва, сектор Буюканы, был допрошен предполагаемый соучастник преступления, стоматолог Ион Андронаке, который, как утверждается, помогал скрывать доказательства.
Андронаке заявил в суде, что больше не признаёт свои прежние показания и отказался давать новые. Прокуроры попросили зачитать протоколы с его изначальными заявлениями, где он частично признавал вину, утверждая, что помогал Чокинэ найти автомобиль, идентичный тому, что участвовал в аварии, и сменить номерные знаки.
Мать погибшего мальчика, Раиса Чурел, подчеркнула, что хочет «справедливого процесса» и критиковала отсутствие бывшего мэра: «Надеюсь, 11 декабря не появится никаких новых болезней, и Чокинэ придёт давать показания». Следующее заседание, на котором планируется допрос Чокинэ, назначено на завтра, 11 декабря.
Бывшему мэру грозит до 9 лет тюрьмы, а стоматологу Иону Андронаке — до 3 лет лишения свободы.
