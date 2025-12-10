Дело бывшего мэра Болдурешт, который насмерть сбил 14-летнего ребенка в Молдове: Соучастник Никанора Чокинэ не признает прежние показания в суде и отказался давать новые

Андронаке заявил в суде, что больше не признаёт свои прежние показания и отказался давать новые. Прокуроры попросили зачитать протоколы с его изначальными заявлениями, где он частично признавал вину, утверждая, что помогал Чокинэ найти автомобиль, идентичный тому, что участвовал в аварии, и сменить номерные знаки.