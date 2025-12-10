Ричмонд
Погибшего нашли на месте пожара в здании рынка в Петербурге

Сотрудники МЧС России обнаружили тело погибшего на месте пожара в здании Правобережного рынка в Санкт-Петербурге. Об этом в среду, 10 декабря, сообщили в пресс-службе ведомства.

Новость дополняется.