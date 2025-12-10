Ричмонд
В Воронеже при уничтожении воздушной цели повреждены несколько домов

ВОРОНЕЖ, 10 дек — РИА Новости. Несколько многоквартирных домов в левобережной части Воронежа повреждены после уничтожения силами ПВО воздушной цели, сообщил губернатор Александр Гусев.

Источник: © РИА Новости

«Дежурными силами ПВО на подлете к Воронежу обнаружена и уничтожена воздушная цель. Информация о пострадавших уточняется. На данный момент известно о повреждении обломками остекления и некоторых конструкций нескольких многоквартирных домов в левобережной части Воронежа. На месте дежурят автомобили скорой помощи, работают оперативные службы. Осмотр территорий продолжается», — сообщил Гусев в своем Telegram-канале.