Один погибший обнаружен при тушении пожара на рынке в Петербурге

Пожарным удалось сдержать распространение огня, локализовав его на площади в 1,5 тысячи квадратных метров. В ведомстве сообщили, что пламя стремительно распространялось, и пожарные продолжают напряжённую борьбу с возгоранием. СК возбудил уголовное дело по факту оказания небезопасных услуг.