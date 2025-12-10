Человек погиб в большом пожаре на Правобережном рынке на улице Дыбенко

Человек погиб в мощном пожаре на Правобережном рынке на улице Дыбенко. Вечером 10 декабря огонь охватил двухэтажное здание рынка в Невском районе. Площадь пожара достигла 1,5 тысячи квадратных метров. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу. Спустя почти три часа пламя удалось локализовать. Сейчас на месте работают почти 100 спасателей и 26 спецмашин. Еще 100 человек были эвакуированы из опасной зоны, а одного срочно госпитализировали с переломами обеих ног. Мужчина спрыгнул со второго этажа, в попытке спастись от пожара.
— В ходе тушения пожара, к сожалению, обнаружен один погибший, — рассказали в пресс-службе ведомства. По предварительной информации, тело нашли под завалами. Личность погибшего установить пока не удалось. Правоохранительные органы и спасатели продолжают работу на месте ЧП.
В 20:34 пожарным удалось ликвидировать открытое горение.
Ранее, «КП-Петербург» рассказывала о том, что СК возбудил уголовное дело после крупного пожара на рынке в Невском районе, а также специалисты Роспотребнадзора выехали на место ЧП и отобрали необходимые пробы атмосферного воздуха.