Человек погиб в большом пожаре на Правобережном рынке на улице Дыбенко

Человек погиб в мощном пожаре на Правобережном рынке на улице Дыбенко. Вечером 10 декабря огонь охватил двухэтажное здание рынка в Невском районе. Площадь пожара достигла 1,5 тысячи квадратных метров. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу. Спустя почти три часа пламя удалось локализовать. Сейчас на месте работают почти 100 спасателей и 26 спецмашин. Еще 100 человек были эвакуированы из опасной зоны, а одного срочно госпитализировали с переломами обеих ног. Мужчина спрыгнул со второго этажа, в попытке спастись от пожара.