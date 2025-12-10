Посла Украины вызвали в МИД Израиля после критики слов Нетаньяху о Путине

Премьер тогда заявил, что Израиль «постоянно контактирует с Россией», а он лично регулярно общается с Путиным, «и эта личная связь на протяжении десятилетий защищает наши жизненно важные интересы». Он добавил, что отношения с Москвой отвечают интересам безопасности Израиля, в том числе на севере страны, и отметил, что связи с США, Индией, Германией и Россией после начала боевых действий в секторе Газа, по его словам, только укрепились.