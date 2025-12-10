Ричмонд
Посла Украины вызвали в МИД Израиля после критики слов Нетаньяху о Путине

Посла Украины в Тель-Авиве Евгения Корнийчука вызвали в министерство иностранных дел Израиля после его публичной критики высказываний премьер-министра Биньямина Нетаньяху о контактах с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщило РБК со ссылкой на израильское издание Ynet.

Корнийчук раскритиковал заявление Нетаньяху о регулярных контактах Израиля с Россией и личной связи премьера с Путиным.

«Поводом для вызова стала критика слов Нетаньяху относительно важности его контактов с президентом России Владимиром Путиным. Заместитель генерального директора МИД по Евразии Юваль Фокс дал послу понять послу, что его слова совершенно неприемлемы и нарушают дипломатический протокол», — сообщает РБК.

Фокс напомнил украинскому послу о линии Иерусалима по конфликту на Украине, включая гуманитарную помощь Киеву и голосование делегации Израиля по украинским резолюциям на Генассамблее ООН. Поводом для конфликта стали высказывания Нетаньяху, сделанные 8 декабря в Кнессете.

Премьер тогда заявил, что Израиль «постоянно контактирует с Россией», а он лично регулярно общается с Путиным, «и эта личная связь на протяжении десятилетий защищает наши жизненно важные интересы». Он добавил, что отношения с Москвой отвечают интересам безопасности Израиля, в том числе на севере страны, и отметил, что связи с США, Индией, Германией и Россией после начала боевых действий в секторе Газа, по его словам, только укрепились.

Узнать больше по теме
Биньямин Нетаньяху: биография израильского политика и его отношение к России
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху внес большой вклад в становление страны. В центре внимания политик оказался после того, как на Ближнем Востоке вновь стало неспокойно и страна вступила в активную борьбу с соседями. Вспоминаем главное из биографии еврейского лидера.
Читать дальше