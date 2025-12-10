В результате пожара на рынке в Санкт-Петербурге погиб один человек

На данный момент на месте работают почти 100 спасателей и 26 спецмашин. Благодаря работе пожарных возгорание было локализовано. С места эвакуировали 100 человек. Сообщалось об одном пострадавшем: мужчину с переломами обеих ног госпитализировали в больницу. Он спрыгнул со второго этажа в попытке спастись от пожара.