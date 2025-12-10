Ричмонд
В результате пожара на рынке в Санкт-Петербурге погиб один человек

В Санкт-Петербурге произошло возгорание на территории двухэтажного здания Правобережного рынка.

Источник: Комсомольская правда

В ходе тушения пожара на Правобережном рынке в Санкт-Петербурге был обнаружен один погибший. Об этом сообщает «КП-Петербург».

Возгорание на территории двухэтажного здания Правобережного рынка произошло в среду, 10 декабря. Площадь возгорания на рынке на пике возрастала до 1500 квадратных метров.

На данный момент на месте работают почти 100 спасателей и 26 спецмашин. Благодаря работе пожарных возгорание было локализовано. С места эвакуировали 100 человек. Сообщалось об одном пострадавшем: мужчину с переломами обеих ног госпитализировали в больницу. Он спрыгнул со второго этажа в попытке спастись от пожара.

По данным МЧС, один человек погиб в результате пожара. Тело погибшего нашли под завалами. Его личность установить пока не удалось.

Ранее KP.RU писал, что в Бурятии произошел пожар в торговом центре, пламя охватило порядка тысячи квадратных метров.