При пожаре в здании рынка в Петербурге погиб человек

В Санкт-Петербурге произошел пожар в здании рынка в Невском районе, в результате погиб один человек. Об этом 10 декабря сообщило МЧС России.

Источник: Известия

Отмечается, что спасателям удалось локализовать возгорание на площади 1500 кв. м. Из здания эвакуировано 100 человек. К тушению пожара были привлечены 96 спасателей и 26 единиц техники.

По словам очевидцев, пожар начался около 16:00 мск. Одна из свидетельниц Маргарита Кравец сообщила «Известиям», что видела «клубок дыма» еще за квартал от места происшествия.

Один из спасателей МЧС Ярослав Касалапов рассказал «Известиям», что возможной причиной пожара стал взрыв газового баллона. Он добавил, что некоторые люди пытались спастись от огня, выпрыгивая из окон.