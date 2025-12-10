Посол Келин: новая стратегия нацбезопасности США знаменует отказ от господства

По словам посла, документ отражает ожидание Вашингтона, что союзники возьмут на себя больше ответственности за безопасность. Он обратил внимание, что Белый дом прямо требует от европейских государств усилить вклад в собственную оборону и не рассчитывать на автоматическую поддержку США. В опубликованной стратегии также говорится, что администрация США расходится во мнениях с рядом европейских чиновников, которых в Вашингтоне считают настроенными на «нереалистичные ожидания» по срокам и исходу конфликта на Украине.