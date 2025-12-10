Ричмонд
МЧС ликвидировало пожар на рынке в Санкт-Петербурге

МЧС ликвидировали горение рынка в Санкт-Петербурге.

«Открытое горение в здании рынка в Санкт-Петербурге ликвидировано. Пожар происходил в двухэтажном здании рынка на площади 1500 кв.метров», — сообщили в пресс-службе МЧС России.

В результате пожара пострадал мужчина, его госпитализирован в медицинское учреждение, еще одного пострадавшего нашли погибшим на территории рынка. Из опасной зоны эвакуированы 100 человек.