Израильский танк обстрелял патруль миротворцев ООН на юге Ливана

БЕЙРУТ, 10 декабря. /ТАСС/. Миротворцы из состава Временных сил ООН в Ливане (ВСООНЛ) вновь попали под обстрел во время патрулирования ливано-израильской границы. Как сообщила пресс-служба ооновских сил, израильские военные открыли огонь из пулемета на танке Merkava по «голубым каскам» в районе Сарда.