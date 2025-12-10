Израильский танк обстрелял патруль миротворцев ООН на юге Ливана

«Танк находился на ливанской территории, по нашему патрулю было выпущено свыше 10 очередей, — говорится в заявлении. — Считаем обстрел миротворцев серьезным нарушением резолюции 1701 Совета Безопасности ООН, поскольку израильская сторона была заранее уведомлена об их местонахождении и времени патрулирования».
Командование ВСООНЛ требует от армии Израиля «прекратить агрессивное поведение и нападения на ооновские силы, которые работают над восстановлением стабильности в пограничном районе».
Аналогичный инцидент имел место 16 ноября возле наблюдательного поста «голубых касок» в районе Эль-Хамамис. Тогда израильские военные заявили, что обстрел миротворцев из танка носил непреднамеренный характер.