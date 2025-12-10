Ричмонд
+6°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Израильский танк обстрелял патруль миротворцев ООН на юге Ливана

БЕЙРУТ, 10 декабря. /ТАСС/. Миротворцы из состава Временных сил ООН в Ливане (ВСООНЛ) вновь попали под обстрел во время патрулирования ливано-израильской границы. Как сообщила пресс-служба ооновских сил, израильские военные открыли огонь из пулемета на танке Merkava по «голубым каскам» в районе Сарда.

Источник: AP 2024

«Танк находился на ливанской территории, по нашему патрулю было выпущено свыше 10 очередей, — говорится в заявлении. — Считаем обстрел миротворцев серьезным нарушением резолюции 1701 Совета Безопасности ООН, поскольку израильская сторона была заранее уведомлена об их местонахождении и времени патрулирования».

Командование ВСООНЛ требует от армии Израиля «прекратить агрессивное поведение и нападения на ооновские силы, которые работают над восстановлением стабильности в пограничном районе».

Аналогичный инцидент имел место 16 ноября возле наблюдательного поста «голубых касок» в районе Эль-Хамамис. Тогда израильские военные заявили, что обстрел миротворцев из танка носил непреднамеренный характер.

Узнать больше по теме
ООН: история, миссия, структура и глобальные задачи объединения
Международная организация, которая объединяет почти все государства планеты. Раскрываем ключевые аспекты деятельности ООН, вспоминаем историю ее становления и анализируем степень влияния на мировую политику.
Читать дальше