Умер один из разработчиков ядерного щита РФ Илькаев

В возрасте 87 лет скончался научный руководитель ядерного центра в Сарове, один из разработчиков ядерного щита России Радий Илькаев. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Сарова Алексей Сафонов.
«Его интеллект и воля укрепляли оборонный щит страны. Его энергия и мудрость помогали развиваться нашему городу. Это невосполнимая утрата для страны, российской науки, для нашего Ядерного центра и всех саровчан», — говорится в его публикации.
Также Алексей Сафонов выразил глубочайшие соболезнования родственникам, близким и коллегам выдающегося ученого.
Илькаев является автором свыше 550 научных трудов и соавтором 13 патентов и свидетельств на изобретения. Под его руководством разработана концепция сверхмощной лазерной установки «Искра-6». Илькаев также является лауретом высших госнаград, полным кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством».
