В Запорожской области из-за атаки дронов без света остались более 1400 абонентов

В Запорожской области в результате атаки беспилотников без электроснабжения остались сотни абонентов. Об этом рассказал губернатор региона Евгений Балицкий.

Жители Запорожской области остались без света.

В Запорожской области в результате атаки беспилотников без электроснабжения остались сотни абонентов. Об этом рассказал губернатор региона Евгений Балицкий.

«В Каменско-Днепровском муниципальном округе в результате атаки БПЛА противника без электроснабжения остались 1430 абонентов. Опасность повторных ударов сохраняется», — предупредил глава Запорожской области в официальном telegram-канале.

