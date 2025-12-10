В Запорожской области из-за атаки дронов без света остались более 1400 абонентов

Жители Запорожской области остались без света.
В Запорожской области в результате атаки беспилотников без электроснабжения остались сотни абонентов. Об этом рассказал губернатор региона Евгений Балицкий.
«В Каменско-Днепровском муниципальном округе в результате атаки БПЛА противника без электроснабжения остались 1430 абонентов. Опасность повторных ударов сохраняется», — предупредил глава Запорожской области в официальном telegram-канале.
