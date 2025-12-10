РИАН: ООН переживает финансовый кризис, у них нет денег на салфетки

В документе уточняется, что вместе с бумажными полотенцами в туалетах не исчезнет возможность высушить руки. В тех помещениях, где уберут расходные материалы, останутся электрические сушилки воздуха. Сотрудникам и журналистам, работающим в здании, рекомендуют пользоваться именно этим оборудованием. Отдельно отмечено, что отказ от бумаги также сократит объемы отходов и расходы на техническое обслуживание санитарных зон и повысит экологическую устойчивость.