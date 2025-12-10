На Украине сообщили об атаке дронов СБУ на танкер Dashan в Черном море

Ранее в этот день СБУ сообщила о задержании и аресте в Одессе судна, которое шло под флагом одной из стран Африки. Утверждается, что в январе 2021 года корабль перевез около 7 тыс. т зерна в Северную Африку. Владелец судна, по данным СБУ, находился под санкциями Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) и менял название корабля и формальных бенефициаров для обхода ограничений.