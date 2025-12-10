На Украине сообщили об атаке дронов СБУ на танкер Dashan в Черном море

«10 декабря морские дроны СБУ (Службы безопасности Украины. — Ред.) Sea Baby поразили в Черном море нефтяной танкер Dashan. Судно под флагом Коморских Островов двигалось в исключительной экономической зоне Украины», — указано в Telegram-канале издания.
Телеканал пишет, что судно якобы шло на полном ходу и с выключенными транспондерами. К публикации также прикреплено видео, судя по которому удар дронов пришелся в район кормы корабля.
Источники «Мы — Украина» рассказали, что операция проводилась при участии 13-го Главного управления военной контрразведки СБУ и военно-морских сил (ВМС) Украины. Утверждается, что танкер получил «критические повреждения». По предварительной информации, судно выведено из строя, рассказывают собеседники телеканала.
«Также наши собеседники отметили, что примерная стоимость такого танкера составляет $30 млн», — пишет телеканал.
Ранее в этот день СБУ сообщила о задержании и аресте в Одессе судна, которое шло под флагом одной из стран Африки. Утверждается, что в январе 2021 года корабль перевез около 7 тыс. т зерна в Северную Африку. Владелец судна, по данным СБУ, находился под санкциями Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) и менял название корабля и формальных бенефициаров для обхода ограничений.