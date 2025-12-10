В публикации пропавшей Усольцевой нашли неожиданную подсказку

Психолог Мария Терешкова предположила, что в одном из постов Ирины Усольцевой, пропавшей вместе с мужем и дочерью в тайге Красноярского края, может содержаться намёк на маршрут семьи. Речь идёт о публикации под названием «Метафорические карты», где женщина разместила изображения леса, гор, таёжной избушки, тропы и семьи. По словам Терешковой, подобные визуальные карты часто отражают важные для человека переживания или планы.