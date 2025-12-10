Дрон ВСУ упал на жилой дом в Воронеже

9 декабря глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров сообщил о пресечении атаки беспилотников ВСУ в регионе. По его словам, силы ПВО ликвидировали два вражеских беспилотника в воздушном пространстве самого региона, а еще один — над территорией соседней республики. Он также опубликовал кадры, на которых зафиксировали ликвидацию дрона в Грозненском районе Чечни.