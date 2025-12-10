Дрон ВСУ упал на жилой дом в Воронеже

На подлете к Воронежу российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили вражеский беспилотник. В результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) обломки повредили остекление и конструкции нескольких многоквартирных домов в левобережной части города. Об этом в среду, 10 октября, сообщил губернатор Воронежа Александр Гусев.
— На месте дежурят автомобили скорой помощи, работают оперативные службы. Осмотр территорий продолжается. В результате поражения воздушных целей на земле могут оставаться взрывоопасные элементы, — написал глава города в своем Telegram-канале.
По данным Telegram-канала Mash, жильцов начали эвакуировать из поврежденного подъезда, для них готовят пункты временного размещения. Всего дом покинули 80 жильцов, одному человеку оказали помощь.
9 декабря глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров сообщил о пресечении атаки беспилотников ВСУ в регионе. По его словам, силы ПВО ликвидировали два вражеских беспилотника в воздушном пространстве самого региона, а еще один — над территорией соседней республики. Он также опубликовал кадры, на которых зафиксировали ликвидацию дрона в Грозненском районе Чечни.