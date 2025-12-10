Из поврежденного после атаки ВСУ дома в Воронеже эвакуировали 80 человек

Вечером того же дня стало известно, что на подлете к Воронежу российские средства противовоздушной обороны уничтожили вражеский беспилотник. Обломки повредили остекление и конструкции нескольких многоквартирных домов в левобережной части города. По информации губернатора, одному человеку с обострившимся при стрессе хроническим заболеванием оказали помощь на месте.