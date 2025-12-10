Из поврежденного после атаки ВСУ дома в Воронеже эвакуировали 80 человек

Из дома в Воронеже, который оказался поврежден после атаки беспилотника Вооруженных сил Украины, эвакуировали 80 человек. Об этом в среду, 10 декабря, сообщил губернатор региона Александр Гусев.
— В одном малозаселенном доме произошло обрушение лестничной клетки на одном этаже. Из здания временно эвакуировано 80 человек. Для жителей организован пункт временного размещения в образовательном учреждении, автобусы уже прибыли на место, — говорится в Telegram-канале главы области.
Вечером того же дня стало известно, что на подлете к Воронежу российские средства противовоздушной обороны уничтожили вражеский беспилотник. Обломки повредили остекление и конструкции нескольких многоквартирных домов в левобережной части города. По информации губернатора, одному человеку с обострившимся при стрессе хроническим заболеванием оказали помощь на месте.