Обломки украинского БПЛА упали на жилые дома в Воронеже

В Воронеже обломки украинского БПЛА упали на жилые дома, выбив окна в нескольких квартирах. Повреждены фасады и остекление нескольких многоэтажек. В одном малозаселённом доме частично обрушилась лестничная клетка на одном из этажей. Об этом рассказал в своём Telegram-канале губернатор Воронежской области Александр Гусев.

Источник: Life.ru

«На данный момент известно о повреждении обломками остекления и некоторых конструкций нескольких многоквартирных домов в левобережной части Воронежа», — написал он.

Из одного из повреждённых домов эвакуировали около 80 человек. Для жителей организован пункт временного размещения в ближайшем учебном заведении. Одному мужчине, у которого на фоне стресса обострилось хроническое заболевание, помощь оказали на месте.

Кроме того, произошёл пожар в административном здании, который удалось быстро ликвидировать. Повреждённая ЛЭП привела к перебоям электроснабжения, а обломки задели элементы теплосетей. В ряде домов на левом берегу и в нескольких зданиях на правом может временно снизиться температура теплоносителя, сообщил губернатор Гусев.

Ранее Life.ru писал, что на подлёте к Москве за 10 декабря сбили пять украинских беспилотников. На местах падения обломков работали специалисты экстренных служб.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

