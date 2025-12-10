Власти Дании поплатились за принудительную стерилизацию коренных гренландок

«Правительство Дании и большинство депутатов парламента договорились об учреждении особого фонда для выплаты денежных компенсаций гренландкам, подвергшимся принудительной контрацепции в период с 1960 по 1991 год, размер компенсации составит около 46 тысяч долларов», — сказано на сайте датского министерства внутренних дел и здравоохранения. Для получения выплаты необходимо подтвердить факт принудительной контрацепции и проживание в Гренландии или обучение в Дании в указанный период.