МГУ ограничил очный процесс обучения для непривитых из-за случаев кори

Из-за регистрации случая кори в Московском государственном университете (МГУ) в учебном заведении ограничили очный процесс для студентов и сотрудников, у которых нет прививки от нее. Об этом в среду, 10 декабря, сообщили в пресс-службе столичного управления Роспотребнадзора.
— В связи с регистрацией случая кори у студента МГУ имени М. В. Ломоносова по адресу: город Москва, территория Ленинские горы, дом 1, строение 13 (блок А, Б), специалистами территориального отдела Управления Роспотребнадзора по городу Москве в ЗАО незамедлительно начато эпидемиологическое расследование, — говорится в сообщении.
Сотрудники Роспотребнадзора проводят со студентами и сотрудниками университета разъяснительную профилактическую работу, передает Telegram-канал службы.
По данным СМИ, случай заражения корью выявили у студента Высшей школы государственного аудита, которая находится в четвертом учебном корпусе МГУ, расположенного на Ленинских горах.
20 октября химический факультет МГУ перевели на дистанционное обучение из-за возможного случая заражения корью. Студентам и сотрудникам вуза, у которых есть данные о двукратной вакцинации против кори или перенесенном ранее заболевании, разрешили посещать занятия очно.