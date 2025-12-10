МГУ ограничил очный процесс обучения для непривитых из-за случаев кори

Из-за регистрации случая кори в Московском государственном университете (МГУ) в учебном заведении ограничили очный процесс для студентов и сотрудников, у которых нет прививки от нее. Об этом в среду, 10 декабря, сообщили в пресс-службе столичного управления Роспотребнадзора.