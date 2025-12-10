Ричмонд
Электропоезд насмерть сбил мужчину на станции «Фили» — источник

На станции «Фили» первого маршрута Московских центральных диаметров (МЦД-1) электропоезд насмерть сбил мужчину. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил осведомленный источник.

Источник: РИА "Новости"

«На третьем пути станции МЦД-1 “Фили” поезд-экспресс сбил мужчину», — сообщил собеседник агентстваю.

По его словам, мужчина оказался под составом, от полученных травм он скончался на месте. Труп был извлечен с помощью спасателей.