Электропоезд насмерть сбил мужчину на станции «Фили» — источник

На станции «Фили» первого маршрута Московских центральных диаметров (МЦД-1) электропоезд насмерть сбил мужчину. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил осведомленный источник.
