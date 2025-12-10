Россия ответила Киеву на мольбы об энергетическом перемирии: главное об СВО за 10 декабря

Военблогер Юрий Подоляка считает, что Украина специально выступила с таким предложением, потому что она больше не может выдерживать удары по энергообъектам. Он также отметил, что ранее российская сторона предлагала отказаться от ударов по объектам энергетики, однако Украина была против. Подробнее об этом — в материале URA.RU.