В Европе донор спермы заразил генетической мутацией около 200 детей

Сам донор, находящийся в Дании, никогда не болел раком и до 2023 года не знал о наличии у него мутации. Его сперму рассылали в 67 клиник из 14 стран с 2006 по 2022 год, а в первые сообщения о ребенке с мутацией поступили в банк в апреле 2020 года.